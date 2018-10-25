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Anadolu Efes'ten müthiş geri dönüş: Fenerbahçe'yi yıktı!

Anadolu Efes'ten müthiş geri dönüş: Fenerbahçe'yi yıktı!

THY Euroleague’nin 4. haftasında Anadolu Efes evinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Müsabaka Anadolu Efes’in 89-83’lük üstünlüğüyle sona erdi. Anadolu Efes, organizasyondaki 3. galibiyetini alırken Fenerbahçe ise ilk yenilgisini yaşadı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 22:41 - Güncelleme: 25-10-2018 22:51

Basketbol THY Avrupa Ligi 4. hafta mücadelesinde Anadolu Efes, 16 sayı geriye düştüğü maçta sahasında Fenerbahçe'yi 89-83 mağlup etti. Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyondaki 3. galibiyetini aldı. Fenerbahçe ise ilk yenilgisini yaşadı.

Tempolu başlayan mücadelenin ilk 3 dakikası Fenerbahçe'nin 10-7 üstünlüğüyle geçildi. Peş peşe hücumlardan boş dönen Anadolu Efes karşısında Guduric, Kalinic ve Vesely ile 10-0'lık seri yakalayan sarı-lacivertliler, 7. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 9-22. Kalan bölümde Anadolu Efes'in Simon ile bulduğu isabetli dış atışa Ahmet Düverioğlu ve Sloukas ile cevap veren Fenerbahçe, üstün oynadığı ilk periyodu 26-12 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Anadolu Efes, Micic'in 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle 13. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 22-30. Dış atışlarda iyi bir yüzde yakalayan ve Larkin ile skor üreten lacivert-beyazlılar, savunmada ise etkisiz kaldı. Anadolu Efes karşısında hem pota altından hem de 3 sayı çizgisinin gerisinden üst üste basketler bulan Fenerbahçe, 19. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 32-48. Sarı-lacivertliler, soyunma odasına ise 52-38 önde gitti.

Üçüncü çeyreğin ilk bölümünde Pleiss ile pota altında etkili olan ve savunmada daha iyi bir görüntü çizen Anadolu Efes, Micic'in basketiyle 25. dakikada farkı 4 sayıya indirdi: 52-56. Hız kesmeyen lacivert-beyazlılar, basit top kayıpları yapan Fenerbahçe karşısında Moerman'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden attığı basketle 27. dakikada skorda dengeyi sağladı: 58-58. Anadolu Efes, Dunston'ın pota altından kaydettiği sayılarla 29. dakikada maçta öne geçti: 64-62. Kalan bir dakika 6 saniyelik dilimde Melli'nin dış atışına Micic'in potaya giderek bulduğu basketle yanıt veren Anadolu Efes, final periyoduna 66-65 önde girdi.

Son periyoda iki takım da hücumda tutuk başladı. Ardından sert savunmasını sürdüren Anadolu Efes, Beaubois ve Dunston'ın pota altından üst üste kazandırdığı basketlerle 36. dakikada 5 sayılık fark yakaladı: 73-68. Sarı-lacivertliler, Melli, Vesely ve Sloukas ile farkı 1 sayıya kadar indirse de Anadolu Efes, Moerman'ın basketiyle 39. dakikada farkı 8 sayıya çıkardı: 85-77. Kalan bölümde hata yapmayan ve serbest atış çizgisinden skor üreten Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-83 galip ayrıldı.

ANADOLU EFES: 89 - FENERBAHÇE: 83

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Robert Lottermoser (Almanya), Sergio Silva (Portekiz)

Anadolu Efes: Beaubois 17, Doğuş Balbay, Simon 7, Moerman 15, Dunston 8, Pleiss 13, Larkin 7, Buğrahan Tuncer 3, Micic 13, Anderson 6

Fenerbahçe: Sloukas 11, Guduric 10, Kalinic 6, Melli 14, Vesely 24, Melih Mahmutoğlu 7, Ali Muhammed, Ahmet Düverioğlu 4, Datome 3, Lauvergne 4

1. Periyot: 12-26

Devre: 38-52

3. Periyot: 66-65

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