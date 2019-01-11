Anadolu Efes'in 12.galibiyeti

THY Avrupa Ligi'nin 18. hafta maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Rusya ekibi Khimki'yi 81-72 yenerek üst üste üçüncü galibiyetini aldı. Anadolu Efes, bu sonuçla 12. kez sahadan galip ayrıldı. Khimki ise 11. kez mağlup oldu.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Luigi Lamonica, Petri Mantyla, Marcin Kowalski

ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 7, Micic 16, Simon 4, Moerman 11, Dunston 11, Larkin 5, Beaubois 5, Motum 7, Pleiss 4, Anderson 11

KHIMKI: Bost 2, Jenkins 7, Green 5, Zubkov 8, Thomas 2, Crocker 12, Vialtsev 4, Zaytsev, Markovic 8, Monia, Gill 10, Mickey 14

1'İNCİ PERİYOT: 23-16

İLK YARI: 36-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-51