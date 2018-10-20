Anadolu Efes son saniyede kazandı

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THY Avrupa Ligi üçüncü hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Khimki Moskova takımını Doğuş Balbay'ın son saniyede attığı üç sayılık basket ile 85-84 mağlup etti.
Mytishchi Arena'da oynanan müsabakaya Khimki Moskova iyi başladı. Rusya ekibi ilk periyodu 21-18 önde kapattı. İkinci çeyrekte vites yükselten Anadolu Efes, soyunma odasına 45-37 önde gitti. Üçüncü periyotta farkı açmayı sürdüren İstanbul ekibi, üçüncü periyodu 67-55 önde tamamladı. Son çeyrekte Khimki Moskova ritim bulurken, Rusya temsilcisi son saniyelere 84-82 önde girdi. Son topta Doğuş Balbay, çok zor bir pozisyonda 3 sayılık basket bularak takımına galibiyeti getirdi: 84-85.
Anadolu Efes bu sonuçla üçüncü maçında ikinci galibiyetini alırken, Khimki Moskova üçüncü maçından da galibiyet çıkaramadı.
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