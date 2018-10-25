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Anadolu Adalet Sarayı'nda şüpheli araç paniği! Bomba mı var

Anadolu Adalet Sarayı'nda şüpheli araç paniği! Bomba mı var

Anadolu Adalet Sarayı otoparkında şüpheli araç bulundu. Bomba imha uzmanları araçta yaptıkları aramada ruhsatsız silah ele geçirirken 1 şahıs gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 10:48 - Güncelleme: 25-10-2018 11:07

İSTANBUL Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın açık otoparkındaki bir araçta bomba olduğu yönündeki ihbar asılsız çıktı. Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen "bombalı araç" ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu otomobilin Anadolu Adalet Sarayı'nın açık otoparkında bulunduğunu tespit etti. 

RUHSATSIZ SİLAH ÇIKTI... Güvenlik önlemi alan polis ekipleri, söz konusu otomobilde dedektör köpeklerle detaylı arama yaptı. Herhangi bir patlayıcı bulgusuna rastlanılmayan aramada, araçta bir ruhsatsız silah bulundu. Polis, aracın sahibini gözaltına aldı. 

BOŞANMAK İÇİN GELMİŞ... Gözaltına alınan şüphelinin bir boşanma davası için adliyeye geldiği, ihbarın da davanın karşı tarafınca yapıldığı ileri sürüldü. 

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