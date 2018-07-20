  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVUzmanlığımızın kilit unsurları, hız, teknik beceri, tecrübe, güvenilirlik ve hassasiyet
eposta yazdır zoom+ zoom-

Ana dilde eğitim tartışmaları İran'ı karıştırdı

Ana dilde eğitim tartışmaları İran'ı karıştırdı

İran'da Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai'nin Türkler ve Araplar'ın yaşadığı bölgelerde ana dilde değil de Farsça olması gerektiği yönündeki sözleri ülkede tartışma yarattı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 20-07-2018 18:52 - Güncelleme: 20-07-2018 18:52

İRAN Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai’nin Azerbaycan Türklerinin, Arapların, Beluçların ve Türkmenlerin yaşadığı bölgelerde eğitimin anadilde değil de Farsça olması gerektiği yönündeki açıklaması ülkede krize yol açtı.

İran’ın İsfahan kentindeki İlköğretim Eğitim ve Öğretim Müdürleri toplantısında konuşan İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai’nin, okullarda öğretmenlerin Farsça dışında başka bir dillerde iletişim halinde olmalarını eleştirmesi ülkede krize yol açtı. İranlı öğrencilerin yüzde 70’den fazlasının ana dilinin Farsça olmadığı halde bakanın bu ifadesi başta İran Türkleri olmak üzere birçok kesim tarafından eleştirildi. “Farsça eğitim kırmızı çizgimizdir” diyen bakan konuşmasında Azerbaycan Türklerinin, Arapların, Beluçların ve Türkmenlerin yaşadıkları bölgeleri sıralayarak “Öğretmenler sınıfta öğrencilerle yerel dil ile iletişim halindeler ve bu yanlıştır. Eğitim ve öğretim kesinlikle sadece Farsça dilinde sürdürülmeli” şeklinde konuştu. Bakanın açıklamaları hızla sosyal medyada gündem oldu ve geniş tepkilere yol açtı.

"BAKAN HADSİZLİK EDEREK YASA ÇİZGİLERİNİ İHLAL ETMİŞTİR"

Türk bölgelerin milletvekilleri başta olmak üzere çoğu vekil bakana sert çıkıştı. Heştrud ve Çaroymak Milletvekili mecliste yaptığı bir basın toplantısında bakanın görevden alınması için işlem başlattıklarını açıkladı. Tebriz Milletvekili Zahra Saii, “Türkçe eğitim ve Türk Dil Kurumu’nun açılması İran Türklerinin temel isteğidir” cümlesini kurarak “Bizim kırmızı çizgilerimiz sadece Anayasadır. Bakan hadsizlik ederek yasa çizgilerini ihlal etmiştir” dedi.

Urmiye Milletvekili Nadir Gazipur ana dilde eğitimin Farsça öğrenmeye engel olmayacağını belirterek, “Bakan böyle ayrımcı cümleler yerine çadır ve kulübe okullarının durumuna baksın, aylarca ödenmemiş öğretmenlerin maaşını ödesin” şeklinde konuştu. Bir diğer Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan ise bakanın ifadelerini eleştirerek “Anayasayı talep edenlere Pantürkizm damgası vurulmamalı” ifadesini kullanarak “Anadilinde eğitim meselesi konusunda zevke göre hareket ediliyor” dedi.

"Farsça eğitimin temel alınması toplumsal sorunları artıracaktır"
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Tebriz Araştırmaları Enstitüsü İran sisteminde Farsça eğitiminin temel alınmasının ülkede daha çok toplumsal sorunlara yol açacağını belirtti. Ankara’da İran üzerine çalışmalar yürüten Tebriz Araştırmaları Enstitüsü konuyla ilgili paylaştığı analizde, İran toplumunun yarısından çoğunun Fars olmadığına dikkat çekti. Eğitimin tamamının Farsça yapılması hem Fars olmayan çocukların öğrenme kapasitesini düşürdüğünü hem de farklı farklı toplumsal sorunları ortaya koyduğunu öne sürdü. İran'da ‘Anadilinde Eğitim Hakkı Bir Seçim Aldatmacası’ olduğu tezini ortaya koyan araştırma enstitüsü, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 2013 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde anadilinde eğitim imkanını getireceğini ve kendi manifestosunda İran'da azınlıkların hak ve hukuklarını temin edeceğine dair söz verdiğini hatırlattı.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhammed Bethai daha önce de Rusça’nın okullarda "ikinci dil" olarak öğretilmesi teklifinde bulunmuştu. İranlı Türkler, hükümetin okullarda Türkçe yerine Rusça öğretme teklifine sosyal medya üzerinden tepki göstermişlerdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Ana dilde eğitim tartışmaları İran'ı karıştırdı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Türki Muzaffer 20 Temmuz 2018 19:55 Adam kesinlikle haklı...

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro