Amine Gülşe'den Mesut Özil'e destek mesajı

Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil'e sevgilisi Amine Gülşe destek oldu. Sevgilisi Özil ile fotoğrafını sosyal medyadan yayınlayan Gülşe, "Her zaman yanındayım" ifadesini kullandı.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana 92 kez giydiği ve 23 gol attığı Almanya Milli Futbol Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını belirtti. Twitter

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29 yaşındaki futbolcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmesinden dolayı kendisi ve bir diğer Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan'ı, seçim kampanyasına alet olmakla suçlayan Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel'i haksız davranmakla eleştirdi. Twitter

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Bu gelişmelerin ardından Amine Gülşe, sevgilisi Mesut Özil'e sosyal medyadan yayınladığı mesaj ile destek oldu. Twitter

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