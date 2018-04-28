Amine Gülşe sırtına öyle bir dövme yaptırmış ki müthiş

Güzel oyuncu ve manken Amine Gülşe hayatının bilinmeyelerini anlattı. En sevdiği atasözünün 'Ne Mutlu Türküm Diyene' olduğunu ifade eden Gülşe sırtına dövmesini bile yaptırmış. Gülşe, Mustafa Kemal Atatürk konusunda oldukça duygusal biri olduğunu vurguluyor.

Amine Gülşe sırtına öyle bir dövme yaptırmış ki müthiş

Posta Gazetesi'nden Selin Keleş ile Tuhaf Sorular'ın konuğu olan 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe hayatının bilinmeyenlerini anlattı. Ev sevdiği atasözünün 'Ne mutlu Türküm Diyene' olduğunu söyleyen Gülşe dövmenin kendisi için anlamını söyle açıklıyor: “Atamız konusunda çok duygusalım. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ de onun sözü. Hayatım boyunca onu ve sözlerini üzerimde ve kalbimde taşıyacağım. Beni Amine yapan bu dövmedir.” . Gülşe Sırtındaki “Ne Mutlu Türküm Diyene!” dövmesini 18 yaşında Marmaris’te yaptırmış.

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Amine Gülşe sırtına öyle bir dövme yaptırmış ki müthiş

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil'le Haziran'da evlenecek olan 25 yaşındaki güzel oyuncu çok inatçı bir kişiliğe sahip ve uykuyu inanılmaz seviyormuş bıraksalar tüm gün uyurmuş. Öte yandan pimpirikli ve aşırı düzenli olan Gülşe için kumandaların yeri bile milimetirk olmalı. Doğal olmayı daha çok tercih eden güzel oyuncu makyajı hiç sevmiyor. İşte Amine Gülşe'nin hiç bilmediğiniz sırları...

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Amine Gülşe sırtına öyle bir dövme yaptırmış ki müthiş

Sahip olduğunuz en ilginç eşya?: Küçük gümüş takı kutusu. Anlamı çok büyük. Lisedeyken huzur evinde çalışıyordum oradaki bir teyze vermişti.

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Amine Gülşe sırtına öyle bir dövme yaptırmış ki müthiş

Yeni bir şehre taşınmak zorunda olsanız neresi olurdu?: İzmir, çünkü İzmirliyim. Orada her şey sanki başka güzel.

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