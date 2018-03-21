Amine Gülşe imajını yeniledi bambaşka biri oldu

Kimileri zamanı durdurmak kimileri görsel haz ve tatmin uğruna estetik operasyon yaptırıyor. Gayelerinin daha güzel ve alımlı olmak olduğu aşikar hatta bunu çoğu da başarıyor. Bazıları ise estetik yaptırmamasına rağmen yıllar onları fiziksel olarak değiştiriyor. Kimi ise sadece değişiklik olarak imaj yeniliyor. İşte o isimlerden biri de Amine Gülşe...
2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe, imajını yeniledi. Uzun süredir futbolcu Mesut Özil'le aşk yaşayan Gülşe saç rengini koyulaştırıp, kakül kestirdi. Saçlarında değişikliğe giden 24 yaşındaki Gülşe, annesinin de olduğu o kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
İşte Amine Gülşe'nin yeni imajı...
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