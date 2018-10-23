Amine Gülşe ile Mesut Özil arasında DM krizi!

Tescilli güzel şimdi de Özil'in 18 milyon takipçili Instagram hesabının Direk Mesaj kısmına el attı. Gülşe, bir süredir ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarına el atıp, sevgilisinin takip ettiği güzelleri tek tek sildirmişti.
Mesut Özil'e gelen mesajları tek tek okuyup engelleyen Gülşe, bununla başa çıkamayınca direkt mesaj isteklerini tamamen kapattı. Sevgilisini yalnız bırakmak istemeyen Gülşe, Özil'in Londra'daki malikanesine yerleşti.
Tescilli güzel şimdi de Özil'in 18 milyon takipçili Instagram hesabının Direk Mesaj kısmına el attı. Gülşe, bir süredir ünlü futbolcunun sosyal medya hesaplarına el atıp, sevgilisinin takip ettiği güzelleri tek tek sildirmişti.
Mesut Özil'e gelen mesajları tek tek okuyup engelleyen Gülşe, bununla başa çıkamayınca direkt mesaj isteklerini tamamen kapattı. Sevgilisini yalnız bırakmak istemeyen Gülşe, Özil'in Londra'daki malikanesine yerleşti.
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