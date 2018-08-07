Amine Gülşe, düşman çatlattı Almanlar iyice kuduracak

Amine Gülşe’den aşkı Mesut Özil’e yine destek geldi. Alman medyasının ‘Erdoğan aşığı ailesiyle birlikte Türklük propagandası yapıp Mesut’un aklını çeliyor’ diye suçladığı Amine Gülşe, sırtına Ay yıldızlı bayrak çizdirip ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazdırdı.

Amine Gülşe, düşman çatlattı Almanlar iyice kuduracak

Türkiye Güzeli Amine Gülşe, hem sevgilisine, hem ülkesine sahip çıktı! Mesut Özil, kendisine yapılan ırkçı yaklaşım nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Ülkeyi karıştıran bu olayın ardından bazı Alman gazeteleri, Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'yi hedef almıştı: Amine Gülşe, Almanlar'ın hedefe koyduğu ailesinin fotoğrafını da paylaştı.

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Amine Gülşe, düşman çatlattı Almanlar iyice kuduracak

MESUT'A ARKA ÇIKTI: Kendisine yapılan ırkçı saldırılara daha fazla dayanamayarak kısa süre önce Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e nişanlısı Amine Gülşe'den yine destek geldi. Yıldız futbolcuyla gurur duyduğunu söyleyen güzel oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımıyla da aşkına arka çıktı. Gülşe, sırtındaki Türk Bayrağı ve 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. Mesut Özil gibi gurbetçi olan Amine Gülşe'nin bu fotoğrafı, "Mesut gibi nişanlısı da memleket sevdalısı" dedirtti.

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Amine Gülşe, düşman çatlattı Almanlar iyice kuduracak

Almanya Milli Takımı'nın başarısızlığının sorumlusu olarak Mesut Özil’i gösteren Bild Gazetesi şimdi de yıldız oyuncunun sevgilisi Amine Gülşe’yi hedef aldı. Gazete haberinde Gülşe’nin ailesinin “Erdoğan destekçisi” olduğunu iddia ederek Mesut Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la fotoğraf çektirmesini isteyenin de Gülşe olduğunu öne sürdü.

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Amine Gülşe, düşman çatlattı Almanlar iyice kuduracak

İşte Amine Gülşe'nin sevgilisine destek çıktığı fotoğraf...

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