Amine Gülşe, düşman çatlattı Almanlar iyice kuduracak

Türkiye Güzeli Amine Gülşe, hem sevgilisine, hem ülkesine sahip çıktı! Mesut Özil, kendisine yapılan ırkçı yaklaşım nedeniyle Alman Milli Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Ülkeyi karıştıran bu olayın ardından bazı Alman gazeteleri, Özil'in sevgilisi Amine Gülşe'yi hedef almıştı: Amine Gülşe, Almanlar'ın hedefe koyduğu ailesinin fotoğrafını da paylaştı.

MESUT'A ARKA ÇIKTI: Kendisine yapılan ırkçı saldırılara daha fazla dayanamayarak kısa süre önce Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil'e nişanlısı Amine Gülşe'den yine destek geldi. Yıldız futbolcuyla gurur duyduğunu söyleyen güzel oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımıyla da aşkına arka çıktı. Gülşe, sırtındaki Türk Bayrağı ve 'Ne mutlu Türküm diyene' yazısını sosyal medya hesabından paylaştı. Mesut Özil gibi gurbetçi olan Amine Gülşe'nin bu fotoğrafı, "Mesut gibi nişanlısı da memleket sevdalısı" dedirtti.