Amerika'ya damga vurdular

ABD’nin reality show ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği “En iyi TV Çifti” anketinde; Kanal D’nin beğeni ile izlenen dizisi Vatanım Sensin’in genç aşıkları Hilal ve Leon, 64 çift arasından emin adımlarla ilerleyerek finale kadar yükselmişti.

Amerika'ya damga vurdular

ABD’nin reality show ve magazin kanalı E! Entertainment Television’ın düzenlediği “En iyi TV Çifti” anketinde; Kanal D’nin beğeni ile izlenen dizisi Vatanım Sensin’in genç aşıkları Hilal ve Leon, 64 çift arasından emin adımlarla ilerleyerek finale kadar yükselmişti. Kanalın internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlara göre Hilal ve Leon rakibine büyük fark atarak “En İyi TV Çifti” seçildi.

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Amerika'ya damga vurdular

Finale yükseldiklerini öğrendikten sonra Boran Kuzum, “Çılgınsınız! :) 2018’in en iyi dizi çifti için dünyanın her yerinden verdiğiniz oylar ve desteğiniz için çok teşekkürler!” ; Miray Daner ise “Sabırla, özveriyle oy veren herkese ve en çok da bu ödülün mimarı HiLeon'a sonsuz teşekkürler” demişti.

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Amerika'ya damga vurdular

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Amerika'ya damga vurdular

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