Amerika'nın İran yaptırımları listesine bakın! Bu İran'ın iliğini kurutur

ABD tarafından İran'a yönelik yaptırımlar 7 Ağustos 2018'de Türkiye saatiyle saat 07.00'de ilk etabıyla başlıyor. Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlar listesinde gıdadan petrole, dolardan el halısına kadar hemen herşey var.

ABD'nin İran'a yönelik ilk yaptırım paketi ABD saatiyle bu gece yarısından itibaren, Türkiye saatiyle ise 7 Ağustos 2018'de saat 07.00 itibariyle başlıyor. Amerika'nın İran yaptırımlarının ikinci etabı da 5 Kasım 2018'de start alacak. Yaptırım listesinde otomobilden dolara, petrolden el halısına kadar çok sayıda ürün bulunuyor. Yaptırımlarla birlikte uluslararası şirketler İran'dan kaçmaya başladı. İlk adımı atanlar arasında bir Rus firması dikkat çekti. İşte ABD'nin İran yaptırımları: Twitter

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ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilme kararını almasıyla, ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik yaptırımların 90 ve 180 günlük iki aşamayla uygulanacağını duyurdu. 90 günlük sürenin bugün dolmasıyla birlikte nükleer anlaşmanın ardından kaldırılan İran'a yönelik yaptırımların ilk aşaması salı sabahı TSİ 07.00 itibarıyla uygulamaya konuluyor. Twitter

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İRAN YAPTIRIMLARI BİRİNCİ ETAPTA NELER VAR? : İran hükümetinin, ABD doları satın alması, altın ve değerli madenlerle ticaret yapması yasaklanıyor. İran'ın çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv sektörüne yaptırım uygulanacak. 7 Ağustos 2018 tarihi itibariyle Tahran'a sivil havacılık yaptırımları da geri getiriliyor. Yaptırımlar kapsamında İran'ın yolcu uçakları ve uçak parçası ithalatı engellenecek. İran'ın para birimi üzerinden ülke dışında gerçekleşecek önemli işlemlere kısıtlamalar uygulanacak. Twitter

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