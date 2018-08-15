Amerikan sigaraları hangisi ABD menşeli sigaralar yeni fiyatı

ABD malı sigara markaları hangisi, hangi ürünler ABD boykot lve yaptırım listesinde? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün resmi gazetede yayınlanan vergi zammına tabii ürünler listesinde ABD sigaraları ve içkileri de bulunuyor. Yüzde 100 zammı tabi olan sigara markaları Türkiye'de geniş bir pazar payına sahip. Bu sigara markalarının başında da Marlboro geliyor. İşte liste:
Amerikan sigaraları : Marlboro, Philip Morris, Basic, L&M, Chesterfield, F6, Parllement, Camel
Amerika içki markaları : Jim Beam, Jack Daniels
ABD giyim markaları : Tommy Hilfiger, Nike, Polo, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Lee, GAP,
ABD otomobil markaları : Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep
ABD malı elektronik markalar : -Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.
ABD markalı gıda markaları : Nesquik, First Sakız, Falım, Kraft, Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos, Mc Donalds, Burger başta olmak üzere bir çok hazır yiyecek zinciri de ABD menşeli.
ABD malı içecek markaları : Coca Cola, Pepsi, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Danone, Hayat Su, Cappy
ABD markalı temizlik ürünleri : Ace, Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Blendax, Calgon, Clit Bang, Clin, Colgate, Dettol, Diadermine, Fa, Fairy, Finish, Head & Shoulders, Henkel, Hacı Şakir, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor , Nıvea, Oral-B, Orkid, Palmolive, Pantene, Prima, Persil, Perwoll, Prill, Prima, Protex, Rinso, Rejoice, Schwarzkopf, Sensodyne, Syoss, Vileda, Vanish, Veet, Vim, Febreze, Koleston, New Wave, Discreet, Gillette
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