Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

ABD arabaları hangileri yüzde 120 zam sonrası fiyatları ne kadar oldu? Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep, Buick, Cadillac , Lincoln başta olmaz üzere çok sayıda Amerikan menşeli otomobil var. İşte ABD araçları ve vergi sonrası fiyatları:

Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

AMERİKA ile Türkiye arasındaki ekonomik savaşta bir çok ABD ürününe yüzde 100'ün üzerinde vergi zammı geldi. Güzellik ve makyaj malzemelerinden otomobile, kağıttan pirince kadar çok sayıda ABD menşeli ürün listede. Amerika arabaları da listenin en başında bulunuyor. Peki ABD'den gelişinde yüzde yüz vergi eklenen otomobil markaları hangileri? İşin içinde Alman markası olsa da BMW ve Mercedes de var... İşte liste:

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Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Resmi gazetede yayınlanan karara göre ABD’den gelen otomobillere uygulanacak vergi yüzde 120 olacak. 45 gün içinde ithalat belgesini ibra edenler otomobillerini yüzde 120’lik tarifeye sokmadan Türkiye’de satabilecek. Geçen yıl 87 milyon dolar olan bu ithalat yeni vergilerle birlikte 52 milyon dolar daha artacak. Yapılan yeni düzenleme “Amerika’dan ithal edilen otomobilleri” kapsadığı için etkilenen sadece Amerikan otomobilleri olmuyor.

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Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

Örneğin BMW ve Mercedes bir Alman markası ama SUV ürünlerini Amerika’da üretiyor. Haliyle hükümetin yayınladığı yüzde 120'lik vergi yaptırımından Mercedes ve BMW'nin bazı modelleri de etkilenecek.

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Amerikan malı otomobiller hangileri? Vergiyle ABD arabaları kaç lira oldu?

ABD'DEN GELEN BMW MODELLERİ : BMW'nin Amerika’dan ülkemize ithal edilen otomobilleri X3, X4, X5, X6 SUV modelleri. X5’in şu anda olan satış fiyatı 606 bin 600 TL’den başlıyor. Yeni gümrük vergisi oranı ise yüzde 120 artıyor. Bunun da bu otomobile olan yansıması yaklaşık 1 milyon 200 bin TL’nin üzerinde olacak.

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