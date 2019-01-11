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Amerikan dergisinden ABD'deki FETÖ okullarına eleştiri

Amerikan dergisinden ABD'deki FETÖ okullarına eleştiri

ABD'deki liselerde 39 yıl boyunca İngilizce öğretmenliği yapan Peter Greene, Forbes dergisinde yayımlanan makalesinde, ABD'deki sözleşmeli okul sistemini eleştirdi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 21:36 - Güncelleme: 11-01-2019 21:36

ABD merkezli iş ve ekonomi dergisi Forbes'de yayımlanan bir makalede, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okul ağının, bazı Türk vatandaşlarına vize almak amacıyla kullanıldığı ve okullardan FETÖ'nün kurumlarına para aktarıldığı iddialarına dikkat çekildi.

Sözleşmeli okul sisteminin, okulları ticarethaneye dönüştürdüğünü belirten Greene, sistemin ayrıca tüm dünyadaki yatırımcı ve işletmecilere, ABD'nin eğitim sisteminde söz sahibi olma hakkı tanıdığını vurguladı.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okul ağına da değinen Greene, sözleşmeli okulların, yabancıların ABD'deki eğitim sistemine dahil olması için bir araç olduğunu belirterek, "Bunun en bariz örneği, sözde Gülen sözleşmeli okul zincirleri olarak anılan okullar. Bu zincir, büyük miktarda Türk vatandaşına, öğretmenlik amacıyla ABD'ye gelmeleri için H-1B(çalışma) vizesi verilmesi amacıyla kullanıldı." ifadelerini kullandı.

Greene, FETÖ'nün sözleşmeli okullarında gizli kapaklı işlerin de döndüğüne dair iddialara işaret ederek, "Bu okullar, Gülen ile bağlantılı inşaat firmaları gibi gruplara para akıtmakla da suçlanıyor. Bazı muhafazakar kesimden eleştirmenler Gülen okullarının beyin yıkama merkezleri olarak kullanıldığından endişe ederken, bazıları da Gülen okullarının, ABD'lilerin verdiği vergileri, sürgündeki bir hükümeti fonlamak için kullandığını düşünüyor." görüşünü paylaştı.

Greene, FETÖ okullarının, Amerikalı öğrenciler üzerinde olumsuz etkileri olduğundan endişe duyduğunu belirtti.

FETÖ'NÜN OKUL AĞI

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 1999 yılından bu yana ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, ülke genelinde 140 civarında sözleşmeli okulu ve bu okullar vasıtasıyla devletten yılda yaklaşık 500 milyon dolarlık geliri yöneten kişi olarak biliniyor. Söz konusu okullarda her yıl yaklaşık 60 bin civarında öğrencinin eğitim aldığı belirtiliyor.

FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli okulları ile ilgili çok sayıda finansal usulsüzlük soruşturması açılmış, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), örgütün bazı okullarına baskın düzenleyerek aramalar yapmıştı.

ABD yönetimi, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine yönelik Türkiye'nin sunduğu hukuki delillerle ilgili henüz kayda değer bir adım atmamakla da eleştiriliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 11 Ocak 2019 22:04 bu ülkede kimler beyin yıkamıyor ki en büyük beyin yıkayıcı belli

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