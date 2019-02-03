Amerikan basını duyurdu! Metin Hara Adriana Lima'yı kullanıyor

Çelişkili hareketleriyle ayrılıp ayrılmadıkları bir türlü belli olmayan Adriana Lima ve Metin Hara hakkında Amerikan basını bomba bir iddia ortaya attı.

Amerikan basını duyurdu! Metin Hara Adriana Lima'yı kullanıyor

Metin Hara'yı takipten çıkarak fotoğrafları silen Adriana Lima mı yoksa Geçtiğimiz günlerde ayrılmadık mesajıyla el ele fotoğraf atan Metin Hara mı doğru söylüyor? İlişkileri yılan hikayesine dönen ve her ikisi de farklı şekilde davranan çift hakkında Amerikan basını yeni bir iddia ortaya attı ve Adriana Lima'nın yakın çevresine yaptığı konuşmalar öğrenildi.

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Amerikan basını duyurdu! Metin Hara Adriana Lima'yı kullanıyor

Geçtiğimiz günlerde el ele fotoğraflarıyla barıştıklarını ilan eden çift, o fotoğrafın ardından tek bir paylaşım bile yapmamıştı. Amerikan The People dergisi, haberlerini Lima'ya doğrulattığını söyleyerek bomba bir iddia ortaya attı. Dergi, ayrılığın doğru olduğunu savundu.

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Amerikan basını duyurdu! Metin Hara Adriana Lima'yı kullanıyor

ADRIANA'YI KULLANIYOR MU?: Ayrıca derginin iddiasına göre Adriana, yakın çevresine Metin Hara'nın kendisini kullandığını söylemeye başladı. İkili bu son çıkan haberlere sessiz kalırken, Metin Hara hala fotoğrafları silmedi. Çiftten bu iddialara ne yanıt geleceği merak konusu oldu.

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Amerikan basını duyurdu! Metin Hara Adriana Lima'yı kullanıyor

REKLAM PEŞİNDE Mİ?: Bir buçuk yıl önce başlayan aşk hala geçtiğimiz aylarda bitmiş ve ikili, sorunlarından arınarak yeniden bir araya gelmişti. Metin Hara'nın reklam peşinde olduğu, ilişkinin proje olabileceği iddiası günlerce tartışılmış ancak Adriana Lima "Bizimle uğraşmayın, aşığım." diyerek iddiaları sonlandırmıştı.

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