Amerikan basını duyurdu! Metin Hara Adriana Lima'yı kullanıyor

Çelişkili hareketleriyle ayrılıp ayrılmadıkları bir türlü belli olmayan Adriana Lima ve Metin Hara hakkında Amerikan basını bomba bir iddia ortaya attı.

Metin Hara'yı takipten çıkarak fotoğrafları silen Adriana Lima mı yoksa Geçtiğimiz günlerde ayrılmadık mesajıyla el ele fotoğraf atan Metin Hara mı doğru söylüyor? İlişkileri yılan hikayesine dönen ve her ikisi de farklı şekilde davranan çift hakkında Amerikan basını yeni bir iddia ortaya attı ve Adriana Lima'nın yakın çevresine yaptığı konuşmalar öğrenildi. Twitter

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Geçtiğimiz günlerde el ele fotoğraflarıyla barıştıklarını ilan eden çift, o fotoğrafın ardından tek bir paylaşım bile yapmamıştı. Amerikan The People dergisi, haberlerini Lima'ya doğrulattığını söyleyerek bomba bir iddia ortaya attı. Dergi, ayrılığın doğru olduğunu savundu. Twitter

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ADRIANA'YI KULLANIYOR MU?: Ayrıca derginin iddiasına göre Adriana, yakın çevresine Metin Hara'nın kendisini kullandığını söylemeye başladı. İkili bu son çıkan haberlere sessiz kalırken, Metin Hara hala fotoğrafları silmedi. Çiftten bu iddialara ne yanıt geleceği merak konusu oldu. Twitter

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