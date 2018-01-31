Amerikalı sporcu uçağı birbirine kattı!

Selter, espri olarak evet dediğini söylerken, yaşanan tartışma internet sitelerine düştü. Selter’ın kardeşi ve bir başka yolcu da polis eşliğinde uçaktan indirildi. Toplam 11.7 milyon Instagram fenomeni daha sonra American Airlines’ın başka bir uçağına bindiğini söyledi.