'Amerikalı Gelin' bir ilki başardı! ABD'de Meclis'e giren ilk Lauren Arıkan kimdir?

O Türkiye'nin 'Amerikalı Gelini'ydi artık ABD'nin seçilmiş bir bir milletvekili oldu... Yusuf Perçin Arıkan'la evli ve üç çocuk annesi olan Lauren Arıkan, ABD'nin en kritik seçiminde Cumhuriyetçi Parti adayı olarak Maryland Eyalet Meclisi Milletvekilliği'ne seçildi. Lauran Arıkan kimdir? Eşi Yusuf Arıkan kimdir, nereli, ne iş yapıyor?
ABD'de 6 Kasım günü yapılan ara seçimlerde Maryland Eyalet Meclisi Milletvekilliği'ne Yusuf Perçin Arıkan'ın eşi Lauren Arıkan seçildi. Böylece Eyalet Meclisi'nde ilk kez bir Türk'ün eşi görev yapacak.
Seçimden başarıyla çıkan Lauren Arıkan Amerikalı ancak bir Türk-Amerikalı'yla evli. Lauren Arıkan, Cumhuriyetçi partiden seçime katıldı ve kazandı.
Amerika-Türk Koalisyonu Grubu'ndan Lincoln McCurdy, "Bu, Türk-Amerikalılar açısından tarihi bir an" dedi.
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