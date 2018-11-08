'Amerikalı Gelin' bir ilki başardı! ABD'de Meclis'e giren ilk Lauren Arıkan kimdir?

O Türkiye'nin 'Amerikalı Gelini'ydi artık ABD'nin seçilmiş bir bir milletvekili oldu... Yusuf Perçin Arıkan'la evli ve üç çocuk annesi olan Lauren Arıkan, ABD'nin en kritik seçiminde Cumhuriyetçi Parti adayı olarak Maryland Eyalet Meclisi Milletvekilliği'ne seçildi. Lauran Arıkan kimdir? Eşi Yusuf Arıkan kimdir, nereli, ne iş yapıyor?