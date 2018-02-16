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Amerikalı amiral Harris: Savaşa hazır olmalıyız

Amerikalı amiral Harris: Savaşa hazır olmalıyız

ABD'nin yeni Avustralya Büyükelçisi olmak üzere aday gösterilen Amerikalı Amiral Harry Harris, Çin'in askeri açıdan giderek büyüdüğünü belirterek, ABD'nin bir savaşa hazır olması gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 15:36 - Güncelleme: 16-02-2018 15:36

ABD Kongresi'nde konuşan Harris, Çin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hakimiyet kurmak olduğunu savunarak "Çin'in niyeti kristal kadar açık. Bunu görmezden gelerek kendimizi tehlikeye atıyoruz. Çin'in uluslararası kurallara dayalı düzenin altını oymak için çalışacağından endişe ediyorum" dedi.

Amiral Harris, Çin'in askeri açıdan etkileyici büyümesinin yakında ABD'ye her alanda meydan okuyacak noktaya gelebileceğini ifade etti.

SAVAŞA HAZIRLIK YAPILMALI: Harris, "Caydırıcılık ve savaş kazanma fikrine gelirsek ben bir askerim. Bir savaşı önlemeye çalışırken, bir yandan da savaş için plan yapmanın ve kaynak hazırlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bir savaşı sürdürebilmek önemlidir aksi halde kağıttan kaplan olursunuz. Umarım iş Çin'le çatışma noktasına gelmez ama eğer gelme ihtimaline karşılık hazırlıklı olmalıyız" şeklinde konuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • hakan 16 Şubat 2018 15:44 abd duraklama dönemine girdi, çabucak yıkılacak allahın izniyle

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