Amerika'da genç insanların kanı 8 bin dolardan satılmaya başlandı

Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, gelecek senaryoları geleceği beklemeden adeta bugüne sızıyor. Gelecek yalnızca bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle de şekillenmiyor.
Bu ilerlemelerin etik ve felsefi filtrelerden geçmeden uygulamaya konulması; örneğin para karşılığı yapılması, savaş endüstrisine ya da yalnızca güç sahiplerine hizmet etmesi distopyaları şekillendiriyor. Genç insanlardan aldığı kanı, vücudu gençleştirdiği vaadiyle müşterilerine nakleden Ambrosia adlı klinik zinciri de üzerine çokça distopya senaryosu üretilebilecek türden bir girişim.
Ambrosia; Los Angeles, San Francisco, Tampa, Omaha ve Houston olmak üzere ABD’nin 5 farklı şehrinde şubelerini açmış durumda. Kurucu Jesse Karmazin’in genç bağışçılardan -satıcı demek saha doğru aslında- alınan kanın naklinin vücudu gençleştirebileceği iddiasına inananlar, bir litre kanı 8.000 dolara veya iki litre kanı indirimli olarak 12.000 dolara satın alabiliyor.
Şirketin iddiasını desteklemeye yönelik gerçek klinik sonuçlar çok az ve yetersiz görünüyor. Örneğin, genç yetişkinlerin kanının Alzheimer Hastalığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olup olmayacağını belirlemek için yapılan bir çalışma, bu ay Jama Neurology’de yayınlanmış.
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