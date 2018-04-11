Amerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı var

Amerika ile Rusya arasında savaş rüzgarları esiyor. Donald Trump 'ın attığı ''Hazır ol 'Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar'' tweeti ile ortalık iyice karıştı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Putin de 'dünyanın her yerini vurabilecek menzile sahip bir füze' geliştirdiklerini duyurmuştu. Haliyle iki ülkenin tutuşacağı savaş bir 'kıyamet' savaşı olacak. Kazananı olmayacak bu savaşta hem Amerika'nın hem de Rusya'nın elinde korkunç bir güç bulunuyor. İşte iki ülkenin sahip oldukları silahlar;





