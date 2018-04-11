Amerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı 'Hazır ol Rusya, çünkü füzeler gelecek' tweetinden sonra tüm dünya ABD ve Rusya'nın silah gücünü merak ediyor. Amerikan ordusu mu Rusya ordusu mu daha güçlü? Amerika ve Rusya'nın helikopter, füze, uçakları ne durumda?

Amerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı var

Amerika ile Rusya arasında savaş rüzgarları esiyor. Donald Trump 'ın attığı ''Hazır ol 'Rusya, çünkü (füzeler) gelecek, hoş, yeni ve ''akıllı!'' olacaklar'' tweeti ile ortalık iyice karıştı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde Putin de 'dünyanın her yerini vurabilecek menzile sahip bir füze' geliştirdiklerini duyurmuştu. Haliyle iki ülkenin tutuşacağı savaş bir 'kıyamet' savaşı olacak. Kazananı olmayacak bu savaşta hem Amerika'nın hem de Rusya'nın elinde korkunç bir güç bulunuyor. İşte iki ülkenin sahip oldukları silahlar;


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Amerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı var

Amerika ile Rusya arasındaki savaş atışmasında saflar da netleşiyor. ABD'nin saflarında İngiltere ve Fransa bulunuyor. İsrail de en büyük destekçisi.

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Amerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı var

Rusya'nın saflarında da doğal müttefikleri Çin ve İran yer alıyor. Dünyanın iki süper gücünün kapışmasının galibinin olması mümkün değil. Zira her iki ülkenin elinde de çok güçlü ve dünyayı cehenneme çevirebilecek teknoloji var.

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Amerika mı Rusya mı? Hangisinin daha çok silahı var

AMERİKA ASKERİ GÜCÜ : Dünyanın en güçlü 10 ordusu arasında ilk sırada yer alan ABD'nin askeri gücü genel hatlarıyla şöyle:
Ülke Nüfusu: 321.368.000
Savaş durumundan askere gidebilir kişi sayısı: 145.215.000
Asker Sayısı : 1.400.000
Zırhlı savaş araçları: 41.062
Tanklar: 8.848
Uçaklar: 13.892
Savunma bütçesi:$587.800.000.000

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