Amerika malı sigara markaları hangisi ABD menşeli sigara-tütün listesi

ABD malı sigara markaları hangisi, hangi ürünler ABD boykot listesinde araştırmaları Erdoğan'ın boykot çağrısından sonra arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye karşı ekonomik savaş ilan eden ABD'ye misilleme için boykot çağrısı yaptı.

Bu çağrı ile birlikte Amerika menşeli sigara, tütün mallarına boykot twitterda TT listesine girdi. Peki neler Amerika malı, otomobil, temizlik, gıda, içeçek markakaları neler. İşte liste:

Amerikan sigaraları : Marlboro, Philip Morris, Basic, L&M, Chesterfield, F6, Parllement, Camel

ABD giyim markaları : Tommy Hilfiger, Nike, Polo, Ralph Lauren, Hugo Boss, Calvin Klein, Levi’s, Timberland, Lee, GAP,

ABD otomobil markaları : Chevrolet, Chrysler, Dodge, Ford, GMC, Hummer, Jeep

ABD malı elektronik markalar : -Apple, Microsoft, Intel, Dell, HP, Amazon, AMD, Bose, IBM, Nvidia, Sandisk, Seegate, Viewsonic, Western Digital, Qualcomm, Alienware, Beats By Dre, Fitbit, Gemini ve Jabra.

ABD markalı gıda markaları : Nesquik, First Sakız, Falım, Kraft, Fritolay, Milka, Ruffles, Doritos, Lays, Cheetos, Mc Donalds, Burger başta olmak üzere bir çok hazır yiyecek zinciri de ABD menşeli.

ABD malı içecek markaları : Coca Cola, Pepsi, Yedigün, Sprite, Fanta, Schweppes, Damla Su, Danone, Hayat Su, Cappy

ABD markalı temizlik ürünleri : Ace, Air Wick, Ajax, Aldays, Alo, Ariel, Axe, Blendax, Calgon, Clit Bang, Clin, Colgate, Dettol, Diadermine, Fa, Fairy, Finish, Head & Shoulders, Henkel, Hacı Şakir, Ipana, Jhonsons Baby, Loreal, Lux, Max Factor , Nıvea, Oral-B, Orkid, Palmolive, Pantene, Prima, Persil, Perwoll, Prill, Prima, Protex, Rinso, Rejoice, Schwarzkopf, Sensodyne, Syoss, Vileda, Vanish, Veet, Vim, Febreze, Koleston, New Wave, Discreet, Gillette