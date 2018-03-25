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Amerika kaynaklı bir araştırmaya göre açlık ağrı hissini engelliyor

Amerika kaynaklı bir araştırmaya göre açlık ağrı hissini engelliyor

ABD'de bilim insanlarının fareler üzerindeki araştırmasına göre açlıkla bağlantılı olduğu düşünülen beyindeki nöronlardan bazıları ağrıya karşı hissizleşmeyi sağlıyor.

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Eklenme Tarihi: 25-03-2018 00:30 - Güncelleme: 25-03-2018 00:30

ABD'de yürütülen araştırmada, açlığın, ağrı algısını ve buna verilen yanıtı engelleyen sinir sistemini harekete geçirdiği tespit edildi. 

ScienceDaily'nin haberine göre, Pennsylvania Üniversitesinden nörologların fareler üzerinde yaptığı araştırma, beynin, hayvan aç olduğunda kronik ağrıyı bastırmak için sinirlerden faydalandığını gösterdi. 

Sonuçları "Cell" dergisinde yayımlanacak araştırma çerçevesinde, 24 saat aç bırakılan farelerin akut veya uzun süreli inflamatuvar (iltihabi) ağrıya nasıl yanıt verdiği gözlemlendi. 

Bilim insanları, aç farelerin, akut ağrı kaynaklarına hala yanıt verdiğini, öte yandan karnı tok cinslerine göre inflamatuvar ağrıya daha tepkisiz kaldığını belirledi. Aynı zamanda davranışlarının da anti- inflamatuvar ağrı kesici ilaç verilen farelere benzediğini keşfetti.

Yine aç farelerin, inflamatuvar ağrıya maruz bırakıldıkları yere girmekten çekinmediği, karnı tok olanların ise buraya gitmediği görüldü. Araştırmanın bir sonraki aşamasında, aç farelerin böyle davranmasına neden olan nöronlar incelendi.

İncelemeyi yapan bilim insanları, beyindeki milyarlarca nörondan sadece 300'ünün ağrıya karşı hissizleşmeyi sağladığını, "NPY" adı verilen nörotransmiter (Nöronlar veya bir nöron ile başka bir hücre arasında iletişimi mümkün kılan kimyasal) molekülün, inflamatuvar ağrıya verilen yanıtı bloke ettiğini belirledi.

NPY reseptörlerinin bloke edilmesinin, açlığın etkilerini tersine çevirerek ağrının geri dönmesine yol açtığı saptandı. Araştırmanın bulgularının, ağrı tedavisinde yeni hedefler belirlenmesine yardımcı olması bekleniyor. 

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