Amerika ile Türkiye arasında yeni görüşme kulislere sızın bilgi

TÜRKİYE'den bir heyet geçen hafta Rahip Brunson krizini görüşmek için Amerika'ya gitmişti. Dün gece de Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç, Beyaz Saray'daydı... Kılıç, ABD'li büyükelçi John Bolton ile biraraya geldi. Kritik görüşmeyi Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders Bolton ile Kılıç arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı ve şu bilgileri verdi:



-"Büyükelçi John Bolton, Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç ile bugün Beyaz Saray'da görüştü. Bolton ile Kılıç, Türkiye'de tutukluluğu devam eden Papaz Andrew Brunson'ı ve Türk-Amerikan ilişkilerinin son durumunu ele aldılar."

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Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray açıklamasına bakılacak olursa iki ülke arasındaki kriz devam ediyor. Amerikan medyasına sızan haberlere göre de görüşmeden bir sonuç çıkmadı. Görüşmenin tek olumlu yanı iletişim kanallarının hala açık olduğunun görülmesi.

Amerika'ya giden Türk heyeti yaptığı ilk görüşmeden sonra ABD'lilerin tutumu sebebiyle çıkmaza girmişlerdi. ABD rahip Brunson'un durumunu müzakere etmek yerine heyete dayatmada bulunmuş ve 'Onu şu anda uçakta havada görmek istiyoruz' demişlerdi. Türkiye bu dayatmayı reddedince bir daha görüşme gerçekleşmemişti. Büyükelçilerin buluşması bu açıdan da önemli.

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