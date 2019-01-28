Ameliyatsız 42 kilo verdi! Görenleri ameliyat olmadığına inandıramadı!

Manisa'da 140 kilo olan bir adam, mide küçültme ameliyatı olmadan tam 42 kilo verdi. 98 kiloya düştü ve kilo vermeye devam ediyor. Nasıl sağlıklı bir şekilde bu süreci geçirdiğini ve fazla kilolarından nasıl kurtulduğunu anlattı.

Ameliyatsız 42 kilo verdi! Görenleri ameliyat olmadığına inandıramadı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan, 33 yaşındaki Ali Özgüzel, ameliyatsız, diyet ve spor yaparak 1 yılda 42 kilo verdi. 140 kilodan 98 kiloya düştü. Turgutlu Belediyesi'nde çalışan Ali Özgüzel, bir yıl önce zayıflamaya karar verdi. Başta mide küçültme ameliyatı olmayı düşündü ancak bu fikrinden vazgeçip diyet ve spora başladı.

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Ameliyatsız 42 kilo verdi! Görenleri ameliyat olmadığına inandıramadı!

1 yılda tam 42 kilo veren Özügüzel, "Lise yıllarından sonra düzensiz beslenme ve yoğun iş hayatı nedeniyle yıllar içerisinde kilo aldım. Zaman zaman diyet uygulayarak belirli kilolar verdim ama iş temposu nedeniyle yeniden kilo aldım'' dedi.

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Ameliyatsız 42 kilo verdi! Görenleri ameliyat olmadığına inandıramadı!

Geçen yıl Ocak ayında zayıflamaya karar veren Özügüzel, '' ilk olarak düzenli spor yapmaya başladım. Ardından, un, tuz ve şeker olarak bilinen üç beyazı çıkarıp, beslenme düzenimi değiştirdim. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettim. İlk zamanlar alışkanlıklardan vazgeçmek zor olsa da zamanla alıştım. Bir yıl içerisinde 140 kilodan 98 kiloya düştüm. Hedefim toplam 50 kilo vermek. Bunun için de sporumu ve diyetimi ihmal etmiyorum.'' dedi

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Ameliyatsız 42 kilo verdi! Görenleri ameliyat olmadığına inandıramadı!

Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım, 'Mide küçültme ameliyatı mı oldun? ' diye sordular. Onları inandıramadım ya da inanmak istemediler. Tamamen spor ve diyet ile zayıfladım. Ortaya çıkan bazı sağlık sorunlarım vardı, onlardan bile kurtulmayı başardım. Hayata bakış açım değişti. Çalışırken artık daha rahat hareket edebiliyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." Ayrıca, Özügüzel, verdiği kiloları korumak için diyete devam edeceğini söyledi.


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