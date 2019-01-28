Ameliyatsız 42 kilo verdi! Görenleri ameliyat olmadığına inandıramadı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan, 33 yaşındaki Ali Özgüzel, ameliyatsız, diyet ve spor yaparak 1 yılda 42 kilo verdi. 140 kilodan 98 kiloya düştü. Turgutlu Belediyesi'nde çalışan Ali Özgüzel, bir yıl önce zayıflamaya karar verdi. Başta mide küçültme ameliyatı olmayı düşündü ancak bu fikrinden vazgeçip diyet ve spora başladı.

Geçen yıl Ocak ayında zayıflamaya karar veren Özügüzel, '' ilk olarak düzenli spor yapmaya başladım. Ardından, un, tuz ve şeker olarak bilinen üç beyazı çıkarıp, beslenme düzenimi değiştirdim. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettim. İlk zamanlar alışkanlıklardan vazgeçmek zor olsa da zamanla alıştım. Bir yıl içerisinde 140 kilodan 98 kiloya düştüm. Hedefim toplam 50 kilo vermek. Bunun için de sporumu ve diyetimi ihmal etmiyorum.'' dedi

Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım, 'Mide küçültme ameliyatı mı oldun? ' diye sordular. Onları inandıramadım ya da inanmak istemediler. Tamamen spor ve diyet ile zayıfladım. Ortaya çıkan bazı sağlık sorunlarım vardı, onlardan bile kurtulmayı başardım. Hayata bakış açım değişti. Çalışırken artık daha rahat hareket edebiliyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." Ayrıca, Özügüzel, verdiği kiloları korumak için diyete devam edeceğini söyledi.





