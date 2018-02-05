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Ameliyat sonrası 'öldü' sanılanınca

Ameliyat sonrası 'öldü' sanılanınca

Aylar önce ameliyat olan ve ameliyat sonrası “öldü” sanılan Alaattin Akbulut kendisi için mahalle mezarlığında kazılan mezarı ziyaret etti.

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Eklenme Tarihi: 05-02-2018 13:48 - Güncelleme: 05-02-2018 13:48

Oltu’nun Çengelli Mahallesi halkından 87 yaşındaki Alaattin Akbulut kendisi için kazılan mezarı görünce üzüldüğünü belirtti. Yaklaşık altı ay önce Erzurum’da bağırsak ameliyatı olan 87 yaşındaki Akbulut’un oğlu babasının o yaşta ve bu kadar zorlu bir ameliyattan sağ çıkamayacağı düşüncesiyle hemen mahalle muhtarını arar. Mahalle muhtarına babasının “öldüğü” gerekçesiyle hemen mahalle mezarlığında bir mezar hazırlanmasını söyler.

Mahalle muhtarı da mahalledeki gençlere hemen bir mezar kazdırır. Ancak ameliyat sonrası yaşama tutunan Alaattin Akbulut, bir süre daha hastanede tedavi gördükten sonra mahalleye döner. Bu arada Akbulut için kazılan mezarda öylece kalır. Geçtiğimiz günlerde aynı mahallede yaşayan ve aynı zamanda kendisinin askerlik arkadaşı da olan bir kişinin vefatı üzerine mahalle mezarlığına giden Alaattin Akbulut, kendisi için kazılan mezarı görür. Kendisi için kazılan mezarın başında bir süre öylece kalakalan Akbulut, ne hissettiği üzerine sorulan soruya üzüldüğünü söyledi.

Evli 4 çocuk babası olan Alaattin Akbulut, şuan sağlık durumu iyi olduğunu belirterek mahalle mezarlığında defnedilen askerlik arkadaşının arkasından dualar etti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 05 Şubat 2018 14:15 rusyanın terörist dediği erdoğanın abd ile beraber kurduk, kuva-i milliye dediği öso oluyor hatırlatayım dedim

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