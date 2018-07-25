Amcasının tacizine uğrayan Bahar Doğrul kimdir Seda Sayan'a da katılmıştı

Öz amcasının tacizine uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Bahar Doğrul isimli genç kız, sosyal medyadan yayınladığı videoyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek yardım isteyen Doğrul, 'Özgecan, Leyla gibi olduktan sonra mı sesimi duyacaklar. İlla ki bizim de mi ölmemiz gerekiyor?' diye isyan etti.

Manisa'da yaşayan ve kas erimesi hastası olduğunu belirten Doğrul, yayınladığı videoda şunları dile getirdi;

"ÖZGECAN, LEYLA GİBİ OLDUKTAN SONRA MI SESİMİZİ DUYACAKLAR?" : "Ben Bahar Doğrul. 18 yaşındayım. Öz amcam tarafından tacize uğradım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Sesimi duymalarını istiyorum. Özgecan, Leyla gibi olduktan sonra mı sesimi duyacaklar? İlla bizim de mi ölmemiz gerekiyor?

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA SESLENİYORUM": Benim gibi nice kızlar var korkuyorlar, anlatamıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Kendisiyle görüşmek istiyorum. Lütfen sesimi duysun. Gitmediğim yer kalmadı. Kas erimesi hastasıyım. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Bu insanların cezasız kalmasını istemiyorum."

SEDA SAYAN'IN PROGRAMINA DA KATILMIŞTI: Bahar Doğrul, geçtiğimiz mayıs ayında ablası ve annesiyle birlikte Seda Sayan'ın programına konuk olmuştu. Programda amcasının kendilerini dolandırdığını iddia eden genç kız, köyün muhtarı olan amcasının en yakın arkadaşı tarafından yalanlanmıştı. İşte o anlar...