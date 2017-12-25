Amca-Yeğen Mumcu'lar Perinçek için kapıştı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Özgür Mumcu ile amcası avukat Cehan Mumcu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yüzünden kapıştı. Özgür Mumcu'nun kardeşi Özge Mumcu Aybars da amcasının twitine tepki gösterip abisine destek çıktı.

PERİNÇEK'E "PARÇALAMA" CEVABI: Özgür Mumcu Twitter hesabından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in "Atomu parçalayabilirler ama Türkiye'yi parçalayamazlar" sözleriyle ilgili haberi "Öcalan'ın çiçek çocukluğuyla sen parçalayamadıysan, hakikaten parçalanmaz. Partisi bölücülükten kapatılmış biri için çok iri konuşuyorsun çiçek sepeti" mesajıyla paylaştı. Özgür Mumcu'ya tepki öz amcası Ceyhan Mumcu'dan geldi.

BABA'NIN ARKADAŞI PERİNÇEK'İ...: Özgür Mumcu'ya yine Twitter hesabı üzerinden cevap veren amcası Ceyhan Mumcu "Bölücü örgütün siyasi partisine verdiğin seçim desteği unutulmadı. Önce özeleştiri yap. Sonra bilgi ve tecrüben yetiyorsa babanın arkadaşı Perinçek'i bu konuda terbiyeli ve düzeyli eleştir" yazdı.

KARDEŞ MUMCU'DAN AMCASINA TEPKİ

Özgür Mumcu'nun kardeşi Özge Mumcu Aybars bunun üzerine Twitter'da amcasına tepki gösterdi. Amcasının abisini hedef aldığı Twitter mesajının capsını alan Özge Mumcu, "Aile büyüğümüz diye susmaya devam. Fazlasını ve detayları söylemek bize yakışmaz çünkü" mesajıyla o capsi paylaştı.