Ambulansı engelleyen drift cep telefonu kamerasında

Kadıköy Mahallesi Ulugazi Mahallesi Ulugazi TOKİ Bloklarında yaşayan Murat Memişoğlu, Barış Bulvarı üzerinde düğün konvoyunun çevreyi nasıl rahatsız ettiğini göstermek için cep telefonuyla kaydettiği görüntüyü sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenen paylaşımda, bir düğün konvoyunun Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden merkez istikametine giderken TOKİ kavşağında durarak konvoydaki iki aracın drift yaptığı görülüyor. Bu sırada bir ambulansın yolda ilerleyememesi üzerine yan yola geçerek devam etmesi de dikkati çekiyor. Görüntüyü kaydeden Murat Memişoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ulugazi TOKİ Blokları'nda oturduğunu söyledi. Yaz aylarında düğünlerden dolayı çok sık konvoyların düzenlendiğini belirten Memişoğlu, "Konvoylar burada trafiği kapatmak suretiyle drift yapıyorlar. Tek sorun trafiğin durması değil. Bu gürültü evimize kadar geliyor. Çok aşırı rahatsızlık veriyor." dedi.

  • Güncel 31 Temmuz 2018 12:56
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  • salih 31 Temmuz 2018 13:58 Olay bittikten sonra polis görünür... Polis nerede!?.. Ceza kesildi mi!?..

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