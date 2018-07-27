Amber Heard'dan Johnny Depp'e yumruk!

Hollywood yıldızı Amber Heard, 2 yıl önce boşandığı eşi Johnny Depp’e sosyal medya hesabından iki elini yumruk yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak göndermede bulundu.

Amber Heard'dan Johnny Depp'e yumruk!

Ünlü aktör Johnny Depp ve aktris Amber Heard, 2016 yılının mayıs ayında olaylı bir şekilde boşanarak bir buçuk yıllık ilişkilerine son vermişlerdi. Heard, 55 yaşındaki aktörden fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirtmiş ve paylaştığı fotoğraflar çok konuşulmuştu.

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Amber Heard'dan Johnny Depp'e yumruk!

Depp, 31 yaşındaki aktrisin lakabı olan “SLIM” (İnce, zarif) sözcüğünü evlenmeden sağ eline dövme olarak yaptırmış, ancak boşanma sürecinde bu dövmeyi “SCUM” (Pislik) olarak değiştirmişti. Karayip Korsanları yıldızı geçen ay, Heard ile boşanmasının ardından ilk kez konuşmasıyla gündeme gelmiş, Heard’in yalan söylediğini ve yaşadıklarından dolayı servetinin çoğunu kaybettiğini belirtmişti.

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Amber Heard'dan Johnny Depp'e yumruk!

Ünlü aktörün bu sırada söz konusu dövmeyi “SCAM” (Aldatmaca) olarak güncellediği fark edilmişti.

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Amber Heard'dan Johnny Depp'e yumruk!

Heard ise Depp’in dövmeli yorumlarına, Instagram hesabından iki elini yumruk yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak karşılık verdi. Genç kadın paylaşımına “Benim mürekkebe ihtiyacım yok” notunu yazdı.

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