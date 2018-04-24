Amazon'un gizli projesi satış rekorları kıracak!

Amazon'un 'Vesta' kod adını verdiği proje adeta bir sır gibi saklanıyor. Projeyi Amazon'un Lab126 adlı araştırma bölümü yürütüyor. PERSONEL ALIMI ARTTI Gregg Zehr'in yönettiği Lab126 aynı zamanda akıllı hoparlör Echo'yu ve televizyon set kutusu Fire TV'yi üretiyor. Birkaç yıl önce başlatılan Vesta projesinde çalışmaların son günlerde hızlandığı ve personel alımlarının arttığı belirtiliyor.