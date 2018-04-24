Amazon'un gizli projesi satış rekorları kıracak!

Amazon'un 'Vesta' kod adını verdiği proje adeta bir sır gibi saklanıyor. Projeyi Amazon'un Lab126 adlı araştırma bölümü yürütüyor

Amazon'un gizli projesi satış rekorları kıracak!

Amazon'un 'Vesta' kod adını verdiği proje adeta bir sır gibi saklanıyor. Projeyi Amazon'un Lab126 adlı araştırma bölümü yürütüyor. PERSONEL ALIMI ARTTI Gregg Zehr'in yönettiği Lab126 aynı zamanda akıllı hoparlör Echo'yu ve televizyon set kutusu Fire TV'yi üretiyor. Birkaç yıl önce başlatılan Vesta projesinde çalışmaların son günlerde hızlandığı ve personel alımlarının arttığı belirtiliyor.

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Amazon'un gizli projesi satış rekorları kıracak!

Milliyet'e göre şirket bu yıl sonunda çalışanlarının evinde ürettiği robotları denemeye başlayacak. 2019 başında robot satışına başlanması planlanıyor. Robotların Amazon'un akıllı asistanı Alexa'nın hareketli hali olacağı yorumları yapılıyor.

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Amazon'un gizli projesi satış rekorları kıracak!

Prototip robotların üzerinde ileri teknoloji kameralar bulunduğu ve robotların adeta sürücüsüz bir otomobil gibi evlerin içinde hareket edeceği gelen bilgiler arasında. Robotların görüntü işleme teknolojisinden ise eski Apple yöneticisi Max Paley sorumlu.

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Amazon'un gizli projesi satış rekorları kıracak!

Amazon'un 'Vesta' kod adını verdiği proje adeta bir sır gibi saklanıyor. Projeyi Amazon'un Lab126 adlı araştırma bölümü yürütüyor. PERSONEL ALIMI ARTTI Gregg Zehr'in yönettiği Lab126 aynı zamanda akıllı hoparlör Echo'yu ve televizyon set kutusu Fire TV'yi üretiyor. Birkaç yıl önce başlatılan Vesta projesinde çalışmaların son günlerde hızlandığı ve personel alımlarının arttığı belirtiliyor.

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