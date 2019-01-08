Amazon'dan skandal hareket! Müslümanlar ayağa kalktı

Merkezi ABD'de bulunan e-ticaret sitesi Amazon, üzerinde Arapça ayetler ve "Allah" yazılı banyo paspaslarını satışa sunmasının ardından ABD'deki Müslüman toplumundan büyük tepki aldı.
SATIŞTAN KALDIRILDI: ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) yaptığı açıklama üzerine Amazon söz konusu ürünleri satıştan kaldırdı.
73 BİN İMZA TOPLANDI: Öte yandan söz konusu ürünlerin satışının durdurulması için Change.org'da başlatılan kampanyada yaklaşık 73 bin imza toplandı.
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