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Amazon'da çalışan insanların yerini robotlar alacak

Amazon'da çalışan insanların yerini robotlar alacak

Amazon zaman zaman yaptığı açıklamalarda çalışanlarıyla robotları değiştirmek gibi bir amaçları olmadığını, yapay zeka ve robotların insanların yerini almadığını, hatta çalışanlara katkı yaptığını belirtiyor. Ancak aldığı yeni bir kararla yalanladığı iddiayı gerçekleştirecek gibi.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 10:56 - Güncelleme: 06-11-2018 10:56

E-Ticaret devi Amazon teknolojiye yaptığı yatırımlarla sık sık gündeme oturuyor. AmazonGo ile kasiyersiz mağaza konseptini dünyaya tanıtan Amazon, uzun süredir de dev depolama alanlarında Kiva adlı robotları kullanıyor. Amazon’un Noel sezonu için geçtiğimiz yıla oranla 20.000 daha az geçici personel işe alacak olması da tartışmaları alevlendirdi.

Robotlar online siparişlerin zamanında ve doğru şekilde teslimatını sağlamak adına şirkete ciddi bir katkı sağlıyor. Hem verimliliği, hem de hızı artırıyor.

Daha az işçi alınacak
Amazon zaman zaman yaptığı açıklamalarda çalışanlarıyla robotları değiştirmek gibi bir amaçları olmadığını, yapay zeka ve robotların insanların yerini almadığını, hatta çalışanlara katkı yaptığını belirtiyor.
Ancak CNBC’ye konuşan Citi Analisti Mark May durumun pek de öyle olmadığını gösteren bir bilgi paylaştı. Her Noel sezonu siparişlere yetişebilmek için perakendeciler ABD çapında onbinlerce geçici personel işe alıyorlar. Bu sene bu rakamın 704.000’e ulaşması bekleniyor.

Amazon yalanladı
Bu düşüş Amazon tarihinde bir ilk ve uzmanlara göre giderek artan otomasyonun bir sonucu. Ancak Amazon durumun öyle olmadığını belirtiyor. CNBC’ye bir açıklama gönderen Amazon geçtiğimiz yıl toplamda 130.000 tam zamanlı personel işe aldıklarını ve geçici personelde yaşanan düşüşün bu durumdan kaynaklandığını belirtiyor.

Otomasyonun işleri yok ettiği savının bir mit olduğunu belirten Amazon tam tersine otomasyonun verimliliği artırdığını, müşteri talebinde de artış yaşandığını, bu durumun da daha fazla insana iş imkanı yarattığı belirtiyor.

Açıklamasında Amazon’un robotik sistemleri kullanmaya başladığı 2012 yılından bu döneme de 300.000 tam zamanlı yeni personel işe aldığını belirten şirket, teknoloji yatırımlarına da devam edeceklerini ekliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Oku-Anla-Anlat 06 Kasım 2018 11:19 İnsanlar gerçekte zaten iş yapmak için dizayn edilmiş Makinalar değildir.İnsanın sadece Beyninin iş için çalışması yeter.İnsanların bedensel olarak çalışmasının sebebi tembel insanların çok olmasından kaynaklanır.İş hayatı da insan bedeni gibi işleyecek.Bir Beyin ve diğer yardımcı organlar.İnsanlar sadece Beyinleriyle çalışacak.Bizim gibi ülkeler yandı.

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