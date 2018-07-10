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Amazon'a şok suçlama!

Amazon'a şok suçlama!

Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre alışveriş sitesi Amazon Nazi temalı ürünlerin satışına izin vererek ırkçıların ve nefret gruplarının para kazanmasına aracılık ediyor.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 10:23 - Güncelleme: 10-07-2018 10:23

ABD merkezli Partnership for Working Families (Çalışan Aileler için Ortaklık) ve Action Center on Race and the Economy (Irk ve Ekonomi üzerine Eylem Merkezi) adlı iki örgütün yürüttüğü araştırmaya göre üzerinde Nazi imgeleri olan kıyafetler, takılar ve askeri ürünler bu gruplar tarafından satılıyor ve gruplar böylece kendilerine fon yaratıyor.

Araştırmaya göre bu gruplar kendi görüşlerini savunan müzik ve kitapları da Amazon üzerinden satıyor.

BBC'de yer alan habere göre Amazon haberler üstüne bazı satış listelerini kaldırdığını ve site kurallarına uymayanlara karşı hızla harekete geçileceğini açıkladı.

YAVAŞ MÜDAHALE
Rapora göre Amazon'un zayıf ve uygulamada yetersiz ilkeleri ırkçılara, İslam ve Yahudi düşmanı gruplara kendilerine fon yaratma ve görüşlerini yayma fırsatı veriyor.

Amazon'un ilkeleri arasında "Nefret ve şiddeti, ırksal, cinsiyetçi ya da dini hoşgörüsüzlüğü öven ve teşvik eden grupların ürünlerinin yasak olduğu" belirtiliyor. Ancak araştırmaya göre bu ilkenin uygulamasında Amazon zayıf ve yavaş kalıyor.

Raporu hazırlayan kurumlar Amazon'a nefret gruplarına karşı net bir duruş sergilemesi ve bu grupların kâr elde etmelerini durdurması çağrısı yaptı.

ŞARKILAR DA KALDIRILACAK
Birçok ürünü satış listesinden kaldırdığını açıklayan Amazon, neo-Nazi müzisyenlerin şarkılarının da online müzik dinleme sisteminden çıkarılacağını belirtti.

Kullanıcılarına yaptığı yazılı açıklamada Amazon " Satıcılar kurallarımıza bağlı kalmalı, aksi takdirde hesaplarının kapatılması da dahil haklarında hızlıca işlem yapılacaktır" dendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • misafir 10 Temmuz 2018 10:26 neden tehlikeli olsun bizde mhp liler vatan kahramanı oluyor başkaların miliyetçisi kötü bizimkisi iyimi miliyetçi her yerde milteçidir

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