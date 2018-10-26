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Amazon kârını 10 kat arttırdı!

Amazon kârını 10 kat arttırdı!

ABD devi online alışveriş platformu Amazon’un üçüncü çeyrek kârı, 10 kattan fazla artışla 2.88 milyar dolara yükselerek Wall Street beklentileri aştı.

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Eklenme Tarihi: 26-10-2018 09:58 - Güncelleme: 26-10-2018 09:58

E-ticaret devi Amazon’un 3. çeyrek karı açıklandı. Amazon, üçüncü çeyrekte net kârını geçen yılın aynı dönemideki 256 milyon dolardan 2.88 milyar dolara yükseltirken, hisse başına net kâr da aynı dönemde 52 cent düzeyinden, 5.75 dolara yükseldi. Piyasa analistleri ise, Amazon'dan üçüncü çeyrek için hisse başına 3.14 dolar kâr bekliyordu.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREK BEKLENTİNİN ALTINDA
Şirketin üçüncü çeyrek kârı Wall Street beklentilerinin üzerine çıksa da, cirosu ve dördüncü çeyrek görünümü beklentilerin gerisinde kaldı. Bu dönemde şirketin cirosu, 56.6 milyar dolar ile 57.10 milyar dolar olan beklentinin gerisinde kaldı. Şükran gününden, yeni yıla kadar geçen tatil sezonunu kapsayan dördüncü çeyrek için Amazon'un satış beklentisi de, analistlerin 73.9 milyar dolarlık beklentilerine karşın, 72.5 milyar dolar olarak açıklandı.

BEZOS’TAN AÇIKLAMA 
Amazon CEO'su Jeff Bezos, bilançonun ardından yaptığı açıklamada, "Amazon, büyük eğitim kurumları, yerel yönetimler ve Fortune 100 içindeki şirketlerin yarısından fazlası da dahil olmak üzere, müşterilerinin sayısını her geçen gün artırıyor" dedi.

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