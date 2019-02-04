Amatör maçta kavga çıktı, 8 futbolcu kırmızı kart gördü

Bölgesel Amatör Lig 16. hafta maçında Serdivanspor ile Karasuspor, Serdivan ilçesinde bulunan Ekrem Karaberberoğlu Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi. Serdivanspor’un 4-2 üstünlüğü ile biten maçın ardından karışan sahada istenmeyen görüntüler yaşandı.
Gerginliklerin yaşandığı maçın bitiş düdüğü ile yeşil saha adeta savaş alanına döndü. Karasuspor’dan 5, Serdivanspor’dan ise 3 oyuncunun kırmızı kart gördüğü mücadelede taraftarların birbirlerine girmesini ise emniyet güçleri önledi. Karşılaşmanın hakemleri gerginlik bitene kadar saha içinde bekledi ve 10 dakika sonra soyunma odasına gidebildi.
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