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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 35 yaralı

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 35 yaralı

Bakırköy Belediyesine ait otobüste bulunan kişilerin, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde cenaze törenine katıldıktan sonra İstanbul'a dönüş yolunda kaza geçirdiği belirlendi

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 07:00 - Güncelleme: 17-01-2019 07:00

Halil Polat (59) idaresindeki 34 JC 5917 plakalı, Bakırköy Belediyesine ait yolcu otobüsü, Yassıçal Kavşağı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsün altında kalan Ayten Aksoy (49) ve Ahmet Metin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan 35 kişi ise ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otobüsteki kişilerin, Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir cenaze törenine katıldıktan sonra dönüş için İstanbul'a doğru hareket ettiği öğrenildi.

Amasya'da cenazeden dönenleri taşıyan Bakırköy Belediyesi'ne ait otobüsün buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildiği kazada otobüste bulunanlar korku dolu anları anlattı.

‘YAKLAŞIK YARIM SAAT ÖNCE MOLA VERMİŞTİK’
Cenaze törenine katıldıktan sonra iki otobüs halinde İstanbul’a geri döndüklerini söyleyen Gürsel Karayaka, “Cenazeden dönüşümüzde yemek molası verdik. Moladan yaklaşık yarım saat sonra bu kaza meydana geldi. Otobüs başta yalpalayıp savrulmaya başladı. Şoförümüzün aracı kurtarmak için çok uğraştı ancak olmadı. Yolda gizli buzlanma olduğu için kurtaramadı. Ben en arka koltukta oturuyordum. Kısa bir süre önce mola verdiğimiz için otobüste kimse uyumuyordu aniden kaza oldu. Otobüs yan yattıktan sonra biz içinden dışarı çıkmak için camı kırdık. Biz dışarı çıktıktan sonra içerideki yaralı arkadaşlarımızı dışarı çıkarmaya çalıştık” dedi.

‘BUZLANMADAN DOLAYI OTOBÜS ANİDEN YALPALADI’
Salim Büyürkan “Otobüs buzlanmadan dolayı aniden yalpalandı ve devrildi. Şoför kurtaramadı. Ordu’nun Mesudiye ilçesinde cenazemiz vardı. Definden sonra İstanbul’a dönüyorduk. Taşova’da yemek molası verdik. Moladan sonra tekrar yola çıktık ardından kısa bir süre sonra kaza meydana geldi” diye konuştu.

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Kaynak : AA

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