Amasya'da usulsüz sağlık raporu operasyonu

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde usulsüz şekilde engelli raporu aldıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sağlıklı veya engel oranı düşük vatandaşlara usulsüz şekilde engelli raporu aldıkları belirlenen kişilere yönelik başlatılan çalışma kapsamında Merzifon ve Malatya'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 8'i serbest bırakılırken 3'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Ender Y. (34), Ali K. (41) ve Zülfikar D. (44) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve usulsüz şekilde engelli raporu hazırladıkları, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu zarara uğrattıkları kaydedildi.