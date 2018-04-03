Amasya'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Osmancık istikametinden Merzifon yönüne giden Salih Kolay (72) yönetimindeki 34 U 43 76 plakalı hafif ticari araç, Sarılar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sürücü Kolay ile araçta bulunan Sabahattin, Fethi ve Makbule Kolay yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Makbule Kolay, hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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