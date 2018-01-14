Amasya'da pazartesi okullar tatil mi valiliğin 15 Ocak kararı

AMASYA kar yağışı altında kalırken meteorolojiden 15 ocak pazartesi günü için de uyarı geldi. Kar yağışı ile birlikte öğrencilerin gözü de Amasya Valiliğine döndü. Yarın yani 15 Ocak 2018 pazartesi günü okullar tatil olabilir. Amasya valiliği ilerleyen saatlerde yapacağı son durum değerlendirmesi ile bunu netleştirecek. Kar tatili kararı çıktığında bu haberde gelişmeleri bulacaksınız.

Amasya'da yarın da yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Meteorolojinin 15 Ocak pazartesi günü için uyardığı iller listesi şöyle : İstanbul, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Sivas, Erzincan, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars, Ardahan ve Artvin.

Yarın okullar tatil mi? -15 Ocak 2018 kar tatili olan iller listesi

Amasya için meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. Yarın yani 15 Ocak pazartesi günü kar devam ediyor. İşte Amasya hava durumu;