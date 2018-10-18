Amasya'da korkutan deprem! Kaç şiddetinde oldu?

AFAD'tan (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) yapılan bilgilendirmeye göre Amasya Gümüşhacıköy'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.98 kilometre olarak ölçüldü. Depremin meydana gelme saati ise (22:00:47) olarak açıklandı.
İl merkezi ve çevre ilçelerde de hissedilen depremin yerin 5 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi. Amasya Valiliği, ilde meydana deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğun yansımadığını duyurdu.
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