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Amanos'tan kahreden haber: 1 asker şehit

Amanos'tan kahreden haber: 1 asker şehit

Hatay Valisi Erdal Ata, Amanoslar'da çıkan çatışmada yaralanan askerin şehit olduğunu açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 11:20 - Güncelleme: 27-03-2018 11:20

Hatay Valis Erdal Ata, İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaptığı açıklamada yaralı askerin şehit olduğunu açıkladı. Bölgedeki arama tarama faaliyetleri sırasında yaralı bir teröristin açtığı ateş sonucu yaralanan askerin şehit olduğunu belirten Vali Ata, PKK'lıların, Afrin'e karşı misilleme hazırlığı içinde olduğunu bildirdi.

11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Amanos Dağları'nda 11 teröristin etkisiz hale getirilmesinin 1992 yılından bu yana bölgedeki en kapsamlı operasyon olduğunu belirten Vali Ata, "Etkisiz hala getirilen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldı. Bu teröristlerin eylem hazırlığı içinde olduğu saptandı. Afrin'e misilleme planlıyorlardı. TSK ve Emniyet güçlerine kaşın eylem planlıyorlardı ancak jandarmamız onlardan önce davrandı. Amanoslar'da bir tek terörist kalmayıncaya kadar operasyonlara devam edeceğiz" dedi.

Afrin'dan son dakika şehit haberi geldi

 

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • TACETTİN 27 Mart 2018 12:21 ELLERİNİZ KIRILSIN KÖKÜNÜZ KURUSUN DİNSİZ HAİNLER

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