Amanos'ta öldürülen teröristler termal kamerada

Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde dün bir grup terörist tespit edildi. Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin cesetlerinin Türk askeri tarafından bulunduğu yerden çıkartılması termal görüntülere yansıdı.

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