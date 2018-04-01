Amanos'larda tespit edildiler! 6 terörist öldürüldü

Mederes YILDIRIM 01 Nisan 2018 12:59 GEBERSİNLER ! Aldıkları NEFES ile Dünyanın havasını Kirletiyorlardı! ! Teröristlerin, Tamamı Temizlenmeden Dünya Temiz Olmayacaktır! ! Kahraman GÜENLİK Görevlilerimizin Ellerine Sağlık, ALLAH' ın GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN Yar ve Yardımcısı Olsun! ! Saygılarımla