Amanos'larda tespit edildiler! 6 terörist öldürüldü

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi.
ÖLDÜRÜLENLERDEN BİRİ MAVİ LİSTEDE: Teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğunu belirlendi.
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