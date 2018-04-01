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Amanos'larda tespit edildiler! 6 terörist öldürüldü

Amanos'larda tespit edildiler! 6 terörist öldürüldü

Osmaniye'den bir son dakika haberi geldi. Osmaniye'de Amanos Dağları kırsalında hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin mavi listedeki teröristlerden olduğu anlaşıldı.

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Eklenme Tarihi: 01-04-2018 12:30 - Güncelleme: 01-04-2018 12:30

Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Amanoslar kırsalında bir grup terörist tespit edildi. Bunun üzerine bölgeye hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi, örgüt üyelerine ait silah ve roketatarlar ele geçirildi. Bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor.

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağları'nda düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 11 teröristten ikisinin arananlar listesinde mavi ve gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

ÖLDÜRÜLENLERDEN BİRİ MAVİ LİSTEDE: Teröristten birinin arananlar listesinde mavi kategoride yer alan Necmettin Kutum, diğerinin de gri kategorideki İsmail Özdemir olduğunu belirlendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Mederes YILDIRIM 01 Nisan 2018 12:59 GEBERSİNLER ! Aldıkları NEFES ile Dünyanın havasını Kirletiyorlardı! ! Teröristlerin, Tamamı Temizlenmeden Dünya Temiz Olmayacaktır! ! Kahraman GÜENLİK Görevlilerimizin Ellerine Sağlık, ALLAH' ın GÜVENLİK GÖREVLİLERİMİZİN Yar ve Yardımcısı Olsun! ! Saygılarımla

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