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Amanos Dağı'nda 8 terörist öldürüldü!

Amanos Dağı'nda 8 terörist öldürüldü!

TSK, terör örgütü PKK'ya Tunceli'nin ardından bir darbe de Hatay'daki Amanos Dağı'nda indirdi. İHA ve SİHA'lar tarafından tespit edilen teröristlere hava saldırısı düzenlendi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 00:06 - Güncelleme: 07-04-2018 00:16

Tunceli'den gelen 8 teröristin etkisiz olduğu haberinin ardından Hatay'daki terör operasyonunda da iyi haberler geldi. Mehmetçik'in Amanos Dağı'nda verdiği amansız mücadelede, ilk belirlemelere göre 8 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos Dağlarında tespit edilen bir grup PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 terör örgütü üyesi öldürüldü.

SİHA VE İHA'LAR TESPİT ETTİ

Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağı çat bölgesinde akşam saatlerinde SİHA ve İHA’lar tarafından tespit edilen bir grup terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

İlk belirlemelere göre 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ettiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • abcd 07 Nisan 2018 00:41 Teröristin her çeşidine merhamet Şehit ve gazilerimize ihanettir. Vur Mehmed im vur kahpeye.

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