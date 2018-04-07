Amanos Dağı'nda 8 terörist öldürüldü!

Tunceli'den gelen 8 teröristin etkisiz olduğu haberinin ardından Hatay'daki terör operasyonunda da iyi haberler geldi. Mehmetçik'in Amanos Dağı'nda verdiği amansız mücadelede, ilk belirlemelere göre 8 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsalı Amanos Dağlarında tespit edilen bir grup PKK’lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildi. İlk belirlemelere göre 8 terör örgütü üyesi öldürüldü.

SİHA VE İHA'LAR TESPİT ETTİ

Dörtyol ilçe kırsalı Amanos Dağı çat bölgesinde akşam saatlerinde SİHA ve İHA’lar tarafından tespit edilen bir grup terörist düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

İlk belirlemelere göre 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ettiği belirtildi.