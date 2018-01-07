  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Aman karım duymasın! İkinci eş sitesinde skandal yazışmalar!

Aman karım duymasın! İkinci eş sitesinde skandal yazışmalar!

İngiltere merkezli "ikinci eş" sitesindeki erkek üyelerin yarısı Türk! İkinci eş arayan Türk erkeklerden kadınlara ya da kadın profili açan üyelere skandal teklifler gidiyor: "İkinci bir eş arıyorum ama sakın karım duymasın..."

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-01-2018 08:22 - Güncelleme: 07-01-2018 09:28

Azad Chaiwala tarafından İngiltere’de hayata geçirildikten sonra Endonezya ve hemen peşinden Türkiye’de açılan ‘İslami poligami’ sitelerine Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından erişim engellense de siteler farklı isimlerle varlığını sürdürüyor. Örneğin ‘SecondWife’ (İkinci Eş) adlı siteye hem akıllı telefonlardan hem de DNS ayarı değiştirilerek hâlâ erişilebiliyor. Sitelerde kendine ‘eş’ arayan Türkiyeli erkeklerle takma isimle konuşan Hürriyet muhabiri Gizem Coşkunarda, üç konuşmadan örnekler verdi. İşte o haber...

SİTEDEKİ ERKEKLERİN YARISI TÜRK!

Türkiye’den erkekler, ‘SecondWife’ adlı sitedeki kullanıcı sayısının neredeyse yarısını oluşturuyor. Biliyorum çünkü yaklaşık 15 gündür her sabah açtığım ilk site bu. Sahte bir hesabım var, adım Merve. Yaşım ve kişisel bilgilerim, konuştuğum kişiye göre değişiyor. Genelde boşanmış olduğumu söylüyorum... İki çocuğum var dediğimde, başta çekici gelen kurmaca fiziki özelliklerimin hiçbir önemi kalmıyor.

GECELERİ TUVALETTEN GİZLİ GİZLİ MİSAJ ATIYORLAR!

Karısından, çocuklarından korktuğu için geceleri tuvalette gizli gizli mesajlaşan bu beyler, sevap işleyeceklerini düşündüklerini iddia ettikleri halde, iki çocuklu bekâr bir kadını istemiyor. Hele ki çocukları erkekse... Merve için sahte bir e-posta adresim bile var. Sitede mesajlaşmak paralı olduğundan Türk kullanıcıların birçoğu ücretsiz mail’leşmek, WhatsApp’tan yazışmak istiyor. 15 günlük diyaloglar arasından yayımlanabilecek gibi olanları seçerek deşifre ettik.

KONUŞMA 1
ÇOCUĞUNUZ ERKEK Mİ? 

Dodocan: Bekârsın değil mi? 
Merve: Boşandım üç yıl önce. Sen? 
Dodocan: Evliyim, üç çocuğum var. Seveceğim biriyle evlenmek istiyorum. 
Merve: Zaten evliyken nasıl evleneceksiniz? Boşanacak mısınız yoksa dini nikâhla ikinci eş mi arıyorsunuz?
Dodocan: İkinci eş olabilir. Size tam güvenmem durumunda boşanıp sizinle de evlenebilirim. Öncesinde bir süre sizinle ayrı ev hayatı olarak devam edilebilir. 
Merve: Eşiniz izin verir mi ayrı ev hayatına? 
Dodocan: Net konuşmam imkânsız, zaman içinde anlatabilirim belki. Seni tanımak, görüşmek isterim. 
Merve: Olabilir. Benim de bir çocuğum var, onu da bilmeni isterim. 
Dodocan: Hmm... Kız mı erkek mi? Kaç yaşında? 
Merve: Erkek, sekiz yaşında. 
(Aranan Dodocan’a bir daha ulaşılamadı...) 

KONUŞMA 2
İKİNCİ EŞ ALMAMA EŞİM İZİN VERDİ
Abdurrahman: Selamün aleyküm. Nerede yaşıyorsunuz, yaşınız kaç? 
Merve: 23, İstanbul’da yaşıyorum. 
Abdurrahman: Ben de İstanbul’da yaşıyorum. Bekâr mısınız? 
Merve: Yeni boşandım. İkinci eş istiyorsunuz ama bu resmi değil? 
Abdurrahman: Dinen caiz olan her şey benim için önemlidir. İmam nikâhı kıyabilirim anlaşırsak. 
Merve: Eşinizi sevmiyor musunuz, neden ikinci eş arıyorsunuz? 
Abdurrahman: Eşimi çok seviyorum. Allah yolunda tüm ibadetlerini yerine getiren melek gibi bir kadın. İkinci eş almama izin verdi. Siz de inançlı bir Müslüman mısınız, başınız kapalı mı? 
Merve: Hayır, değil, problem mi? 
Abdurrahman: Bunu eşime danışmam lazım.

KONUŞMA 3
CİNSELLİKLE İLGİLİ PROBLEM OLMAZ DEĞİL Mİ?
Hasan: Resminizi göremedim üyeliğim premium olmadığı için. Kendinizi tanıtır mısınız?
Merve: İki yıl önce boşandım. 30 yaşındayım. Siz evli misiniz?
Hasan: Evliyim, çocuğum yok. Fotoğrafınız yok mu? Acaba mail atar mısınız, sizi görmek istiyorum.
Merve: Birbirimizi tanımadan önce fotoğraf göndermeyi doğru bulmuyorum. Eşiniz için sorun olmayacak mı benimle konuşmanız?
Hasan: Yok, sorun olmaz. Cinsellikle ilgili problem olmaz değil mi? Dini nikâh yaparız. Bir fotonuzu görebilir miyim? Yüzünüz gözükmeden de olabilir. 
Merve: İş yerindeyim, fotoğraf atamam. 
Hasan: Başınız kapalı mı? Boyunuz kaç, kilonuz, göz renginiz...
Merve: Kapalı değilim. Boyum 1.73. Kilom 55. Gözlerim ela. Siz?
Hasan: 30 yaşındayım, Eskişehir’deyim. Cinselliğe düşkünüm biraz. Eşimden çekinmeyin. O onaylamadan önce benim onaylamam gerek. Benim beğenmem gerek. Maddi durumum iyi, üç evim var, iki arabam. Hem duygusal hem cinsel partner arıyorum. Mesela grup yapmak istiyorum. Sen ve ilk eşim beraber. Sorun olur mu? 
Merve: Bu tarz konuşmanızdan rahatsız oluyorum açıkçası, önce birbirimizi tanısak daha iyi olur.

KONUŞMA 4
HOCALAR İZİN VERİRSE SİZE AYRI EV AÇARIM
Mete: Merhaba, sizinle tanışmak isterim. 
Merve: Merhaba Mete Bey, Fethiye’de yaşıyorum. 27 yaşındayım, şu an çalışmıyorum, bekârım. Ya siz? 
Mete: Ben Sakarya’da yaşıyorum. Evliyim, iki kız çocuğum var. Evliliğimi sürdürmemin asıl sebebi de kızlarım ama mutsuzum. 
Merve: Mutsuz olmanıza üzüldüm. Boşanmayı mı düşünüyorsunuz? 
Mete: Açıkçası bilmiyorum, ikinci eş arayışındayım. 
Merve: Eşinizle aynı evi paylaşacak birini arıyorsunuz o halde, kuma gibi.
Mete: Bu asla mümkün değil Merve Hanım. Eşime bunu söyleyemem. Size ayrı ev açabilirim, bir süre sonra da belki boşanabilirim. 
Merve: Eşinizin bilgisi ve rızası olmadan ben ikinci eş değil, metres olurum. 
Mete: Öyle bir amacım gerçekten yok. Ama “İlk eşin rızası olmadan dine uygun değil” diyorsunuz sanırım. Haklı olabilirsiniz, ben bunu bir hocalara danışayım. Siz de sorun isterseniz.
(10 gün sonra)
Mete: Merhaba, yeni yılınız kutlu olsun. Ben hocalarla konuştum. İkinize de bakma gücüm olduğu sürece ilk eşin rızası olmasının gerekmediğini söylediler.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Aman karım duymasın! İkinci eş sitesinde skandal yazışmalar! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Rehber 07 Ocak 2018 10:13 Sanki dinin butun emirlerini yerine getiriyorlarda sindede hocalara sorup caiz mi degil mi diye cevap alacak o karara uyacak. Hepiniz sapitmissiniz.

    CEVAP YAZ 1 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat