  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

eposta yazdır zoom+ zoom-

Aman Emre duymasın! Çağla Şıkel bombayı patlattı

Aman Emre duymasın! Çağla Şıkel bombayı patlattı

Eski eşi Emre Altuğ'dan 2 oğlu olan Çağla Şıkel, "4 çocuğumun olmasını isterdim" deyip ekledi: ''Bu açıklamamı Emre'ye sormazsanız sevinirim. Çünkü Emre kendini kötü hissediyor, 'Niye böyle şeyler söylüyorsun?' diyerek gönül koyuyor."

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-03-2018 11:29 - Güncelleme: 22-03-2018 11:29

Eski eşi Emre Altuğ'dan 2 oğlu olan Çağla Şıkel, yeniden anne olmak için can atıyor. Bir röportajında tekrar bebek sahibi olmak istediğini söyleyen 39 yaşındaki manken, önceki gün bu açıklamasını yineledi. Şıkel, "4 çocuğumun olmasını isterdim" ifadelerini kullandı.

AMAN EMRE DUYMASIN
"Bu açıklamamı Emre'ye sormazsanız sevinirim. Çünkü Emre kendini kötü hissediyor, 'Niye böyle şeyler söylüyorsun?' diyerek gönül koyuyor." diyen Çağla Şıkel, hayatında kimse olmadığı için çocuk isteğinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu da dile getirdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Aman Emre duymasın! Çağla Şıkel bombayı patlattı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
O SES TÜRKİYE
SÖZ
BAHTİYAR ÖLMEZ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro