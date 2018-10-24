Aman Acun duymasın! Athena Gökhan'dan Survivor itirafı

''UYGUN OLMADIĞINI SÖYLEMEK İSTEMİŞTİM'': Hilal Cebeci’nin ‘Çav Bella’ya klip çekmesini sosyal medyadan eleştiren ve bunun üzerine şarkıcının “İçi boş balonlarsınız” sözlerine maruz kalan Özoğuz, “Hilal Hanım kendisine göre bir cevap vermiş. Halktan biri ve dinleyici olarak pek de uygun olmadığını söylemek istemiştim. Bu tip eserlere özen gösterilmeli” açıklamasını yaptı.

'Beni çok heyecanlandıran bir proje ile eş zamanlı olarak başlayacak yeni albümün kayıtları ve en önemlisi sizlerle konserlerde daha çok buluşabilmek için bu sene, 5 yıl boyunca keyifle yaptığım O Ses Türkiye’de yer almayacağım. Başta Acun ve Esat olmak üzere tüm Acun Medya ekibine, jürideki arkadaşlarıma ve bana 5 yıl boyunca müzikal olarak büyük deneyim yaşatan yarışmacı dostlarıma teşekkür ediyorum.'