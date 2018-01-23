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Amadeus ve Corebit'ten turizm acentalarına bizitravel yazılımı

Amadeus ve Corebit'ten turizm acentalarına bizitravel yazılımı

Amadeus Türkiye ve Corebit, seyahat acenteleri ve kurumsal firmaların seyahat politikalarına uygun rezervasyon ve biletleme yapabilecekleri ‘bizitravel’ için imzaları attılar. Corebit ve Amadeus ürünü bizitravel biletlemenin yanı sıra onay akışları, uçuş takibi, masraf yönetimi ve raporlama gibi ihtiyaçları da karşılayacak. Corebit'in ortağı Yusuf Önder Us, bizitravel'in sektöre yön vereceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 13:18 - Güncelleme: 23-01-2018 13:30

Amadeus Türkiye ve Corebit, seyahat acenteleri ve kurumsal firmaların en büyük dertlerine derman olacak yeni teknoloji çözümü ‘bizitravel’ için işbirliğine gitti. Amadeus ve yazılım firması Corebit’in işbirliğiyle sektöre sunulacak olan “bizitravel” ürünü, seyahat politikası ve biletlemenin yanı sıra onay akışları, uçuş takibi, masraf yönetimi ve raporlama gibi ihtiyaçları da karşılayacak.

Amadeus ve Corebit “Bizitravel” kullanıcısı tüm acentelere teknoloji yatırımı yapmaksızın kendi kurumsal müşterilerine hizmet verme imkanı sunuyor. Teknoloji çözümleriyle seyahat acentelerinin ihtiyaçlarını ön planda tuttuklarına vurgu yapan Amadeus Türkiye Genel Müdürü Eric Willems, “Her zaman acentelerimize maksimum fayda sağlamak için çalışıyoruz. Ürün stratejimizi acentelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyoruz. Bizitravel, kolay kullanımı, kolay konfigurasyon ve hızlı implementasyonu sayesinde kurumlara çok uygun ve ölçeklenebilir bir sistem. Bizitravel ile şirketlerin çalışabileceği bir çözüm sunarak acentelerimizin iş hacimlerini artırmayı, işlerini geliştirmelerine yardımcı olacak ileri teknoloji çözümler sunmayı hedefliyoruz” dedi.

COREBİT'İN BIZITRAVEL SİSTEMİ NE SUNUYOR

Geliştirdikleri “bizitravel” sistemiyle hem acentelere hem kurumsal firmalara birçok avantaj sunacaklarını belirten Corebit Kurucu Ortağı Yusuf Önder Us, “Yeni teknoloji çözümümüzü Amadeus ile acentelere ve kurumsal firmalara taşımak bizleri heyecanlandırıyor' dedi.

Yusuf Önder Us bizitravel sistemi ve avantajları hakkında da şu bilgileri verdi; Geliştirdiğimiz yeni çözüm “bizitravel” ile sunacağımız avantajları iki farklı çatı altında değerlendiriyoruz. Bunlardan birincisi acenteler için sunacağımız avantajlar. Acentelerimiz daha verimli çalışarak, zamanı daha iyi yönetebilecekler. Yeni ürünümüz acentelere, çok yüksek yatırım maliyetleri gerektiren ve sürekli takip edilmesi gereken teknolojiyi uygun fiyatla alıp rekabet edebilir konuma gelmesi için destek olacak. Mesai saatleri dışında da çalışan bir sistemle kullanıcılara ihtiyaç duydukları anda rezervasyon ve biletleme yapabilme olanağı ve kendi anlaşmalı uçak ve otel fiyatlarını müşteriye yansıtabilme gibi imkanlar sunacak” dedi.

KURUMSAL FİRMALARA NE SUNACAK : Bizitravel’in kurumsal firmalara sağlayacağı avantajları da anlatan Yusuf Önder Us, “Kendi kendine planlama ve biletleme ile firma çalışanları zamandan tasarruf edecek. Firmanın anlaşmalı havayolu, otel fiyatlarını kullanabilmesi sağlar, seyahat politikaları ve raporlamalar sayesinde maliyet avantajı elde edileceğini öngörüyoruz. Bütün kurum için tek bir merkezi sistem ihtiyaçları karşılayacak ve kurumlar çalışanlarının seyahat güvenliği için kimin nerede olduğunu anlık görebilecek. 7/24 mobil ve web sitesinden biletleme ve rezervasyon imkanı sayesinde işlemlerini kolaylıkla halledebilecek” diye konuştu.

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