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Amaç belli oldu! 'İran rejimi düştüğünde...'

Amaç belli oldu! 'İran rejimi düştüğünde...'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da devam eden hükümet karşıtı gösterilere ilişkin, "İran'da rejim düştüğünde İranlılar ve İsrailliler yeniden arkadaş olacak" dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 08:50 - Güncelleme: 02-01-2018 08:50

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, İran'da 5. gününe giren hükümet karşıtı protesto gösterilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, resmi Twitter hesabından yayınladığı videoda, "İran rejimi, İranlılar ve İsrailliler arasında nefret uyandırmaya çalışıyor. Başaramayacaklar. Bu rejim nihayet düştüğünde -ve bir gün olacak- İranlılar ve İsrailliler bir kez daha harika arkadaşlar olacak. İran halkının özgürlük arayışında başarılar dilerim" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • yılmaz 02 Ocak 2018 09:35 AÇ TAVUK KENDİNİ DARI AMBARINDA GÖRMÜŞ.KUDÜS İSLAMINDIR,İSRAİL in BAŞKENTİ CEHENNEMİN DİBİDİR.

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